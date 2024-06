Wim Kieft breekt lans voor onvoorbereide analist Marco van Basten

Wim Kieft snapt wel dat Marco van Basten zich niet super voorbereidt als hij analyses moet doen. De maker van de 2-0 tegen Rusland in 1988 kwam onlangs in opspraak door toe te geven zich niet ingelezen te hebben, toen hij bij de NOS aanschoof.

Tijdens KieftJansenEgmondGijp komt dit moment ter sprake. Kieft heeft wel een mening over zijn generatiegenoot. "Ik moest ook lachen om die ophef die er is ontstaan toen Marco zei dat hij niet zo goed had voorbereid. Ik heb het zelf niet gezien. Maar waar moet je dan op voorbereiden?"

Artikel gaat verder onder video

"Het is wel handig dat je weet wie tegen wie speelt", countert Michel van Egmond vervolgens. "Dan nog, daar wordt het mee doodgegooid tegenwoordig", beargumenteert Kieft. "Die hele inleiding, die eindeloze gesprekken. Het gaat er gewoon om dat je daar zit, de wedstrijd kijkt en in de rust en na de wedstrijd vertelt wat je is opgevallen. Dat geklets vooraf..."

Kieft denkt dat de oud-spits van onder meer AC Milan de opmerking ook achterwege had kunnen laten. "Hij zegt het dan ook. Als hij iets diplomatieker is, dan zegt hij het niet. Dan is er ook niks aan de hand, hij blijft Marco van Basten met voetbalinzicht." De 'persoon Van Basten' kan Wim Jansen ook wel bekoren. "Marco praat gewoon zonder filter. Hij kijkt naar mensen, precies wat hij van ze vindt. Ik vind dat geweldig, hij speelt geen toneel."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen stoort zich kapot en pakt Genee keihard aan: ‘Je hebt één hele nare en onbeschofte eigenschap!’

Johan Derksen uit zijn ongenoegen over een eigenschap van Wilfred Genee.