Woerts verwacht één naam niet aan de aftrap tegen Frankrijk: 'Met hem is Oranje kansloos'

Chris Woerts verwacht niet dat vrijdagavond in de basis staat bij het Nederlands elftal, dat het om 21.00 uur in Leipzig opneemt tegen Frankrijk. In gesprek met FCUpdate stelt de sportmarketeer dat Oranje 'kansloos' is als de 33-jarige middenvelder daadwerkelijk aan de aftrap verschijnt tegen Les Bleus, al zal het volgens Woerts ook zónder Wijnaldum een zeer lastige klus worden voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman.

Ten opzichte van de openingswedstrijd tegen Polen verwacht het Algemeen Dagblad twee wijzigingen in de opstelling van bondscoach Ronald Koeman. Wijnaldum zou de plaats van Joey Veerman op het middenveld overnemen, terwijl Xavi Simons volgens de krant naar de bank zal worden verwezen ten faveure van Jeremie Frimpong.

Artikel gaat verder onder video

Woerts neemt de berichtgeving over Wijnaldum echter met een korreltje zout: "Nee, Ronald zou toch geen zonnesteek gehad hebben?" Mocht de speler van Al-Ettifaq tóch aan de aftrap verschijnen? "Dan kunnen we gelijk aan de borrel en de tv uitzetten, want dan zijn we kansloos. Hij viel niet goed in tegen Polen, hij heeft geloof ik maar twee ballen geraakt. Nee, het is een fantastische voetballer en ook een hele aardige gozer, maar ik denk niet dat Koeman hem op gaat stellen tegen Frankrijk."

'Lekker tegen de Belgen'

Ook zonder Wijnaldum verwacht Woerts echter niet dat het Nederlands elftal zich vrijdagavond al te veel illusies moet maken over het resultaat: "Ik denk niet dat we heel veel kans hebben tegen een gemotiveerd Frankrijk. Als de Fransen denken 'Ach, een gelijkspelletje is ook oké', dan gaat het goed. Maar als ze vol gas geven zijn we kansloos." Toch hoeft dat volgens Woerts niet te betekenen dat het EK na de groepsfase voorbij is voor Oranje: "Nee hoor, want we hebben Oostenrijk nog. Dat gaan we winnen en dan gaan we keurig naar de tweede ronde. Dan worden we tweede in de poule, en hopelijk België ook, dan gaan we lekker tegen de Belgen spelen."

Bekijk het hele interview met Chris Woerts in de player hieronder of op het YouTube-kanaal van FCUpdate.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.