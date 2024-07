Ajax-fans smullen van trainingsbeelden: stemgeluid van één persoon springt erboven uit

Supporters van Ajax hebben enthousiast gereageerd op beelden die zijn opgedoken van trainer Francesco Farioli. Op sociale media is te zien hoe de Italiaanse oefenmeester zich laat gelden op een trainingssessie van de Amsterdamse club. De manier van coachen van Farioli bevalt de nodige fans van de Amsterdammers wel.

"Dit is wel even heel anders dan onder Alfred Schreuder, Maurice Steijn en John van ''t Schip hè", schrijft een supporter van de Amsterdamse club op X na het zien van de beelden. "Dit willen wij zien", reageert een andere supporter op de beelden van de energieke Farioli, die zich met Ajax aan het voorbereiden is op het nieuwe seizoen tijdens een trainingskamp op de Wageningse Berg.

"Ik ga er wel heel goed op dat er weer een vakidioot voor de groep staat die er vol voor gaat", schrijft een andere Ajacied, die wel benadrukt dat het nog wel moet blijken hoe er door Farioli gepresteerd gaat worden in Amsterdam. Ook ESPN viel de passie van Farioli op: "Hij drijft zijn team tot het uiterste", schrijft het medium op X na het delen van een aantal trainingsbeelden.