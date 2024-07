Ajax-fans zijn enthousiast over speler ‘die er sowieso fitter uitziet dan vorig jaar’

is met Ajax begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Supporters van de Amsterdamse club valt op dat de linksback fitter oogt dan vorig jaar tijdens de voorbereiding.

In het verleden klonk er veel kritiek op de fysieke gesteldheid van Wijndal. Zo zei Henk ten Cate in oktober 2022 in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport dat hij de verdediger ‘dikkig’ vond ogen. "Hij is verre van fit nog. Ik vind hem zelfs een beetje dikkig, van wat ik gisteren zag. Hij is zwaar”, zei de oud-trainer van Ajax onder meer.

Wijndal werd twee jaar geleden voor ongeveer tien miljoen euro door Ajax overgenomen van AZ. Hij voldeed in zijn debuutjaar niet aan de verwachtingen, waarna hij afgelopen seizoen, nadat hij de voorbereiding nog had meegemaakt met Ajax, op huurbasis werd gestald bij Antwerp FC. Voor de Belgische club kwam hij in alle competities tot veertig officiële wedstrijden.

Wijndal heeft echter een doorlopend contract bij Ajax en meldde zich onlangs dus weer op De Toekomst. Onder nieuwbakken trainer Francesco Farioli krijgt hij de kans om zich te bewijzen en de eerste voortekenen zijn goed volgens de supporters van Ajax Op X licht iemand aan de hand van een recente foto uit dat Wijndal ‘er sowieso fitter uitziet dan vorig jaar in de voorbereiding’. Het bericht is op het moment van schrijven al 43 keer geliket.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de volledige foto van een ogenschijnlijk fitte Wijndal te zien.

Wijndal ziet er sowieso fitter uit dan vorig jaar in de voorbereiding. pic.twitter.com/woDPIKX6SK — Bart (@barttajax) July 16, 2024

