Ajax-supporter (6) heeft advies en stapt uit het niets op Francesco Farioli af

Francesco Farioli heeft tijdens het trainingskamp van Ajax tips gekregen van een zesjarige supporter van de Amsterdammers. De Italiaanse oefenmeester kreeg op de Wageningse Berg, waar de rood-witten op trainingskamp zijn, een formulier met suggesties overhandigd van de jonge supporter, zo geeft Farioli na afloop toe tegenover de aanwezige media.

In gesprek met AjaxLife gaat Farioli in op de papieren die de coach van de Amsterdammers continu met zich meedraagt. Op die papieren zijn de verschillende oefenvormen van Ajax op de trainingen weergegeven, maar is het niet bij gebleven: "Kijk, op dit papier staat een suggestie van een jong supportertje", zegt Farioli tegenover AjaxLife als hij zijn papieren toont. "Die kan ik natuurlijk niet met jullie delen, haha. Daar staat een ander spelsysteem op, net als wat suggesties voor spelers die we moeten halen", legt Farioli uit.

Op de suggesties van de zesjarige supporter van de Amsterdammers wil de coach van Ajax niet ingaan. Wel weet de Italiaan nog maar al te goed hoe de jonge Ajax-fan hem benaderde: "Hij zei: Coach, dit kan ook een goed systeem zijn! Wat dat systeem is? Dat hou ik natuurlijk geheim", besluit Farioli.

