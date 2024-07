Ajax verslaat Olympiakos en leeft met goed gevoel toe naar EL-voorronde, zorgen om geblesseerde Wijndal

Ajax heeft vrijdagmiddag ook de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding winnend afgesloten. In Driel waren de Amsterdammers via een doelpunt van Carlos Forbs met 1-0 te sterk voor Conference League-winnaar Olympiakos. Smet op de zege is het uitvallen van , die in een duel een armblessure opliep.

Op het bloedhete sportterrein van RKSV Driel ging de eerste helft erg rustig van start. Na vijf minuten was het Olympiakos dat het eerste kansje van de wedstrijd kreeg, maar Charalambos Kostoulas schoot de bal net naast. Na een kwartier spelen wist ook Ajax voor het eerst een kans te noteren. Uit een mooie aanval over meerdere schijven kwam de bal via Wijndal terecht bij Kian Fitz-Jim, die de bal niet langs de doelman kreeg.

Vijf minuten later werden de Amsterdammers opgeschrikt toen Wijndal na een duel met Georgios Masouras naar zijn arm greep. De verdediger moest zich na een blessurebehandeling uiteindelijk laten vervangen door Benjamin Tahirovic. Vervolgens leek de wedstrijd in een langzaam tempo zonder hoogtepunten richting de rust voort te kabbelen, maar vlak voor rust was er toch de openingstreffer. Kenneth Taylor jaagde rond de middenlijn goed door op zijn tegenstander, waarna hij overnam en richting de goal van de tegenstander dribbelde. Een goede steekbal kwam precies in de loop bij Forbs, die in de verre hoek raak wist te schieten.

Na de pauze waren het de Grieken die het heft in handen namen. Dat leverde vijf minuten in het tweede bedrijf een enorme kans op. Masouras werd goed weggestuurd, maar in de een tegen een kreeg hij de bal niet voorbij de uitkomende Remko Pasveer. Ook in de rest van de tweede helft speelde Olympiakos er een aantal keren heel makkelijk doorheen, maar telkens bleek de veertigjarige sluitpost een sta-in-de-weg.

Voor Ajax betekent het duel met Olympiakos alweer de vierde oefenzege op rij in de voorbereiding. Na een valse start tegen PEC Zwolle (0-1) werden achtereenvolgens STVV (4-0), Rangers FC (2-1) en Al-Wasl (2-1) over de knie gelegd. Donderdagavond wacht voor de Amsterdammers het echte werk, wanneer het Servische FK Vojvodina de tegenstander is in de voorrondes van de Europa League.