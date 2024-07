Analisten ergeren zich aan doodsaaie EK-finale: ‘Als ik hier niet had moeten zitten, had ik het niet uitgekeken’

Rafael van der Vaart en Marco van Basten genieten totaal niet van de finale van het Europees Kampioenschap. Spanje en Engeland weten er in de eerste helft van de wedstrijd nog niet bepaald een spektakelstuk van te maken, waar de analisten bij de NOS flink van balen.

“Het is echt in- en intriest eigenlijk”, begint Van der Vaart zijn analyse van de eerste helft bij de NOS. “Alle grote spelers, qua naam dan, ook helemaal niks. Beetje breed spelen, beetje heen en weer, niemand neemt risico”, verzucht hij. “Als ze dan kunnen counteren, haken ze meteen af en spelen ze meteen terug. Als ik hier niet had moeten zitten, had ik het niet uitgekeken.”

Wanneer Van Basten vervolgens de vraag krijgt om iets te zeggen over het matige spel in de eerste helft, reageert hij een beetje versuft. “Ik weet het niet. Het risico om te verliezen? Ik heb geen idee”, zegt hij, duidelijk teleurgesteld. “Ik ben op voetballen gegaan omdat ik het leuk vind, maar ik krijg niet het idee dat deze jongens het heel leuk vinden.” Van der Vaart geeft Van Basten vervolgens groot gelijk in zijn manier van reageren. “Deze analyse, dat is wel de wedstrijd”, haakt de voormalig middenvelder aan.

Van Basten denkt wel te weten waar het zwakke spel van beide kanten vandaan komt. “Ik denk dat ze last hebben van het feit dat ze geen normale warming-up hebben gehad, laat ik het daar maar op houden”, zegt hij, doelend op de ceremonie voorafgaand aan de finale waardoor de spelers eerder naar de kleedkamer moesten. “Als voetballer moet je een warming-up doen en dat doe je het liefst zo dicht mogelijk op de wedstrijd. Nu moet je een half uur van tevoren eruit, want er moet opgetreden worden. Doe niet zo gek.”

