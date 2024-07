Analisten VRT zijn verbaasd over hoe streng Youri Mulder is voor één speler van Oranje

Youri Mulder vindt dat steken liet vallen bij de 1-2 van Engeland tegen Nederland. De verdediger zat volgens de analist niet dicht genoeg op Ollie Watkins, die uit de draai voor de beslissende treffer zorgde.

“Een schitterend doelpunt. Het had misschien wat beter verdedigd kunnen worden”, zegt Mulder bij VRT, de Belgische zender waarvoor hij tijdens het EK de wedstrijden van Oranje analyseert. “De goal viel uit het niets, want het was een fase van de tweede helft waarin Nederland misschien meer recht had op een goal, in ieder geval zeker op een gelijkspel.”

Artikel gaat verder onder video

Wesley Sonck spreekt van een ‘mooie spitsengoal’. “Eannemen, draaien, schieten. Er zit een beetje geluk bij, maar wel fantastisch diagonaal geschoten, geen kans voor Verbruggen.” Imke Courtois denkt niet dat De Vrij meer had kunnen doen. “Hij loopt mee in die fase. Het zit hem vooral in de manier van aannemen van Watkins. Hij neemt de bal mee en legt ‘m goed met een halve draai. Dat doet hij zo goed, dat je als verdediger en als doelman een fractie te laat bent.”

Mulder vindt wel degelijk dat De Vrij meer moest doen. “Hij mag nooit door z’n benen. Je moet je benen dichthouden. De andere analisten van de VRT vinden Mulder streng. “Dat is moeilijk, Youri”, zegt Sonck bijvoorbeeld. Courtois doet gekscherend haar benen tegen elkaar en zegt: “Hij kan moeilijk zo staan.” Mulder antwoordt: “Jawel.”

“Je weet ongeveer wel wanneer hij gaat schieten. Je moet er ook niet met je rechterbeen heen, maar met je linkerbeen. Ook al is hij rechtsbenig, een verdediger op dit niveau moet ook met zijn linkerbeen kunnen verdedigen. Hij mag niet door zijn benen”, aldus Mulder, die ‘streng’ wordt genoemd door Sonck. “In een loopactie is dat streng. Ik snap wel wat je bedoelt, maar zo’n loopactie is moeilijk te verdedigen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.