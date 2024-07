Andy van der Meijde tegen Virgil van Dijk: 'Een schande ben je, vuile imbeciel'

Andy van der Meijde heeft zich zaterdagavond in zijn eigen programma Bij Andy Thuis op de Bank vernietigend uitgelaten over . De analist was niet te spreken over de aanvoerder van het Nederlands elftal en liet dat met scheldpartijen duidelijk blijken. Van der Meijde benadrukte in de uitzending, die inmiddels al 145.000 keer is bekeken op Youtube, wel dat hij zich tijdens wedstrijden van Oranje vaak kan laten leiden door emoties.

De oud-voetballer, tegenwoordig ook regelmatig te zien als analist op televisie, maakte zaterdagavond met Glenn Helder en Royston Drenthe een eigen programma rondom de interland van Oranje tegen Turkije. Van der Meijde zat met de twee oud-voetballers op een bank live naar de wedstrijd te kijken, terwijl achter hen supporters van het Nederlands elftal meekeken naar het schouwspel in Berlijn en de analyses in de studio. Aangezien Oranje het langdurig lastig had met de Turken, liepen de emoties zo nu en dan hoog op: vooral bij Van der Meijde.

"Sneller Van Dijk, sneller", schreeuwt Van der Meijde in de 52e minuut van de wedstrijd als de aanvoerder van Liverpool aan de bal is en in zijn ogen te langzaam een medespeler weet te vinden: "Wat doet hij nou, man! Dit is toch niet normaal? Je staat 1-0 achter, gekke Gerrit. Hij loopt er na toe van: oh, rustig aan, we staan 3-0 voor. Vuile imbeciel dat je er rondloopt", zegt Van der Meijde vervolgens in de richting van Van Dijk.

Tien minuten later springt Van der Meijde opnieuw uit zijn vel, als Van Dijk in zijn ogen volledig de mist in gaat: "Kijk hier, Van Dijk! Met je kutkop", schreeuwt een ziedende Van der Meijde door de studio als de verdediger van Oranje langs de zijlijn een speler van Turkije omver loopt en een gele kaart ontvangt van Clément Turpin. "Slappe hap dat je er rondloopt, man. Ga lekker terug naar Liverpool. Een schande ben je", zijn de harde woorden van Van der Meijde.

Later in de uitzending, als het Nederlands elftal inmiddels via Stefan de Vrij op gelijke hoogte is gekomen, komt Van der Meijde na een opmerking van Helder nog wel even terug op zijn vernietigende uitspraken. De oud-voetballer wil benadrukken dat het ook met emotie te maken heeft: "Ik houd gewoon van mijn land. Ik uit het wat anders. Het is emotie, ik hoop dat hij (Van Dijk red.) drie keer scoort. Dat snapt hij ook wel", denkt Van der Meijde.

