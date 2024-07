Appel valt niet ver van de boom: zoon van Ibrahimovic zet handtekening onder eerste profcontract

Maximilian Ibrahimovic heeft zijn handtekening gezet onder een eerste profcontract bij AC Milan. Daarmee treedt de zeventienjarige linksbuiten in de voetsporen van zijn vader Zlatan, die jarenlang speelde voor AC Milan.

Ibrahimovic heeft een krabbel gezet onder een contract tot medio 2027. De jonge Zweed sluit komend seizoen aan bij Milan Futuro, dat uitkomt in de Serie C, het derde niveau van Italië. Dit elftal wordt geleid door oud-voetballer Daniele Bonera, die nog samenspeelde met Zlatan Ibrahimovic.

Artikel gaat verder onder video

De in 2006 geboren Maximilian Ibrahimovic is afkomstig uit de jeugdopleiding van het Zweedse Hammarby IF. In 2022 maakte de jongeling al de overstap naar de jeugdopleiding van AC Milan, waar zijn vader toen nog actief was als speler. Na de Onder 17 en Onder 18 gaat Maximilian Ibrahimovic komend seizoen uitkomen voor Milan Futuro.

De 42-jarige Zlatan Ibrahimovic is tegenwoordig adviseur bij AC Milan. Al speler kwam hij, over meerdere periodes, 163 wedstrijden in actie voor de Rossoneri. Daarin was hij goed voor 93 doelpunten en 34 assists. Ibrahimovic wist tweemaal landskampioen te worden met AC Milan.

