Argentinië pakt zestiende Copa América na chaotische en emotionele avond in Miami Gardens

Argentinië heeft voor de zestiende keer in de historie de Copa América gewonnen. In de finale tegen Colombia was een doelpunt van toernooitopscorer doorslaggevend: 1-0. Daardoor is Argentinië nu alleen recordhouder qua aantal Copa América-eindzeges (Uruguay heeft er vijftien). Een grote smet op de zege was het uitvallen van en ongeregeldheden in en rondom het stadion. De wedstrijd was tachtig minuten later begonnen dan gepland, vanwege een chaotische situatie bij het Hard Rock Stadium in Miami Gardens.

Het uitvallen van Messi gebeurde halverwege de tweede helft, maar hij had in de eerste helft al fysieke klachten na een tackle van Santiago Arias. De veteraan van Argentinië werd op de voet getikt door Arias en moest behandeld worden op het veld. Hij kon de eerste helft toen afmaken, al liep hij niet gemakkelijk over het veld. Het was vervolgens de vraag of Messi voor de tweede helft weer aan de aftrap zou verschijnen. Dat bleek het geval, maar halverwege de tweede helft verstapte hij zich bij een sprintduel.

Na opnieuw een behandeling op het veld moest Messi gewisseld worden. Van het publiek kreeg hij een staande ovatie. De achtvoudig winnaar van de Ballon d’Or wierp uit frustratie zijn schoen op de grond en nam in tranen plaats in de dug-out. De kans bestaat dat hij zijn laatste interland voor Argentinië heeft gespeeld: er wordt rekening mee gehouden dat de Copa América zijn laatste toernooi was, al heeft hij daar geen uitsluitsel over gegeven. Messi droeg 187 keer het shirt van Argentinië.

Toen hij nog op het veld stond, kon Messi zich niet echt onderscheiden. Na een goede start van Colombia kreeg de Argentijnse ster één kans om te scoren, maar ploeggenoot Julian Álvarez liep in de weg en blokte het schot. Aan de overzijde tikte Emiliano Martínez een poeier van Jefferson Lerma uit de hoek. In de tweede helft waren er meer kansen aan weerszijden: Arias volleerde naast, Davinson Sánchez kopte over en namens Argentinië werd Ángel Di María gevaarlijk.

De arbitrage, onder leiding van de Braziliaan Raphael Claus, nam enkele discutabele beslissingen gedurende de tweede helft. Zo leek Alexis MacAllister een overtreding te begaan in het strafschopgebied op Jhon Córdoba, maar volgde geen penalty voor Colombia. Aan de andere kant raakte een Colombiaanse verdediger de bal met de arm raakte in het strafschopgebied. De Argentijnse bank, met bondscoach Lionel Scaloni voorop, was woedend dat een VAR-interventie uitbleef.

Omdat een doelpunt van Argentinië (van Nico González) een kwartier voor tijd werd afgekeurd wegens buitenspel, was er geen winnaar na negentig minuten. Waar er eerder dit toernooi dan meteen werd overgegaan op strafschoppen, werd aan de finale een verlenging toegevoegd. Daarin kreeg Argentinië enkele kansen en was het uiteindelijk Lautaro Martínez die de trekker overhaalde, met een schot dat net over het hoofd en tussen de handen van keeper Camilo Vargas vloog. Later in de verlenging werd Di María nog naar de kant gehaald en in de armen gesloten door zijn ploeggenoten, na zijn laatste interland. Argentinië prolongeerde de Copa América, na de eindzege in 2021.

