‘Barcelona dringt aan op vertrek, maar aanvaller wil graag blijven’

FC Barcelona voert de druk op om te vertrekken op, zo meldt AS Diario. De Braziliaan wil graag blijven in Catalonië, maar lijkt naar buiten te worden geduwd om ruimte te maken voor de komst van Nico Williams.

Enkele weken geleden probeerde Raphinha al een einde te maken aan de speculaties rondom zijn vertrek. In een publicatie van Barcelona werd benadrukt dat de Braziliaan al twee jaar bij de club speelde. “We gaan voor een derde”, reageerde de buitenspeler. Toch zijn de geruchten alleen maar toegenomen.

Barcelona hoopt zich in de komende weken te versterken met Williams, terwijl ook Dani Olmo een belangrijk transferdoelwit is. Om dat te bereiken, zullen de Catalanen wel eerst moeten verkopen. De belangrijkste spelers op de nominatie te vertrekken zijn Ansu Fati en Vitor Roque, maar dat duo zal niet genoeg opleveren om de kersverse Europees kampioenen te kunnen verwelkomen. Raphinha zou dat bij een verkoop wel doen.

Raphinha ligt goed in de markt. Onder meer Arsenal zou interesse hebben in de Braziliaan en bereid zijn een bedrag van vijftig miljoen euro voor hem neer te leggen. Ook zouden de Catalanen een bod van 65 miljoen euro vanuit Saoedi-Arabië hebben ontvangen. De club in kwestie zou Al-Nassr zijn en volgens SPORT kan het bedrag zelfs nog oplopen richting honderd miljoen euro. Ondertussen blijft Raphinha standvastig en wil hij graag bij Barça blijven.

