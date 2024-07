Bart Vriends spot cruciaal 'wapen' bij Nederlands elftal: ‘Weinig spelers zijn zó goed daarin’

heeft dinsdagavond optimaal genoten van oud-ploeggenoot . De rechtsback, die terugkeerde in de basis bij het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Roemenië, speelde een ijzersterk duel en kan na afloop dan op flinke complimenten rekenen.

Door de (verrassende) basisplaats van Steven Bergwijn ontstond er meer ruimte op de rechterkant bij Oranje. Mede daarkon Dumfries vaker mee opstomen als rechtsback. “Eigenlijk alle aanvallers van Oranje spelen het liefst aan de linkerkant. Omdat Bergwijn vandaag meer naar binnen speelde, kwam Dumfries, onze andere ‘aanvaller’, echt in zijn kracht”, begint Vriends, die aanwezig was bij Studio Fußball.

“Hij is echt zó goed in het overlappen van die rechterkant en in de zestien komen. Het komt mooi tot uiting, al komt er niet áltijd een kans uit. Denzel is aan die rechterkant over het algemeen een van de beste backs van Europa. Dit is gelukkig echt een wapen wat we hebben”, sluit de verdediger, die naar Adelaide United vertrekt, af.

