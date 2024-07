Berghuis stellig over toekomst: ‘Dit jaar blijf ik zeker bij Ajax’

speelt komend seizoen gewoon voor Ajax, zo bevestigt hij na afloop van de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Rangers FC in gesprek met Voetbal International. De 32-jarige middenvelder beschikt bij de Amsterdammers over een aflopend contract, waardoor hij voor andere clubs zeer interessant is.

Het weekblad merkt dat diverse clubs ‘voorzichtig informeren naar zijn diensten’, zo werd Berghuis al in verband gebracht met het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst. Toch is een vertrek totaal niet aan de orde. “Ajax ziet mij, en zo zie ik dat zelf ook, dit seizoen zeker nog spelen voor Ajax. Ik denk dat we in september wel gaan zitten met Alex (Kroes, red.) wat de bedoeling is voor de komende jaren. Dus, als daar meer duidelijk is, zullen jullie dat wel horen.”

Artikel gaat verder onder video

Daarna bevestigt Berghuis nogmaals dat hij ook komend seizoen zal spelen voor Ajax. “Dit jaar zeker wel, ja. Omdat Ajax, hoe zal ik het zeggen: het kán zo mooi zijn! Het was vorig jaar nog steeds mooi als je opkomt in de Arena met een Ajax-shirt aan, alleen voelde dat af en toe gewoon niet zo. Dat gevoel wil je gewoon weer heel graag terughebben, dat is uiteindelijk waarvoor je voetbalt. Ik hoop dat we dat weer voor elkaar kunnen krijgen.”

De middenvelder beseft echter dat zoiets tijd kost. “Natuurlijk zal dat in stappen gaan, met de nieuwe trainer en hoe de selectie er nu voor staat, maar dat we eraan gaan werken en alles eraan gaan doen om zo dicht mogelijk daarbij te komen, dat is wel duidelijk”, besluit Berghuis.