Bizar: rust van finale Argentinië - Colombia duurt vannacht niet 15 minuten

Argentinië en Colombia spelen zondagnacht (02.00 uur) in het Hard Rock Stadium in Miami de finale van de Copa América. Opvallend: de rust van de het duel zal niet vijftien, maar twintig minuten duren.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft bekendgemaakt dat Argentinië en Colombia zondagnacht twintig minuten zullen rusten, in plaats het gebruikelijke kwartier. Reden is het rustoptreden dat de Colombiaanse zangeres Shakira zal geven.

De Colombiaanse bondscoach Nestor Lozano heeft weinig sympathie voor het besluit van CONMEBOL om extra tijd te creëren voor het rustconcert van Shakira. “De rust zou net zolang moeten zijn als bij iedere andere wedstrijd: vijftien minuten. Volgens de regels”, wordt de oefenmeester ontevreden geciteerd door diverse internationale media.

“Als we zelf één minuut te laat het veld op zouden komen na de rust, zouden we een boete krijgen. Nu is er een show en kunnen we pas na 20 of 25 minuten weer naar buiten”, vervolgt Lozano, die voorziet dat de langere rust van invloed kan zijn op zijn spelers. “Zij kunnen afkoelen en we weten wat die minuten aan herstel kunnen kosten in de kleedkamer.”

