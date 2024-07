Boskamp: 'Al loopt 'ie rond in zijn blote reet, als hij maar scoort'

Jan Boskamp vindt het helemaal niet erg dat een zweetband draagt. Volgens de oud-analist is het vooral belangrijk dat de clubloze aanvaller goed presteert en niet hoe hij eruitziet.

Het Belang van Limburg ging zaterdag langs bij Boskamp voor de wedstrijden Engeland - Zwitserland en Nederland - Turkije. De oud-analist van Vandaag Inside gaf aan dat het Nederlands elftal niet al te belangrijk voor hem is. "Of ik een patriot ben? Nee, alleen voor Rotterdam." Vervolgens ziet Boskamp een gemiste kans van Depay. "Geweldige voetballer die Memphis, maar hij maakt alles zo moeilijk. Zijn haarband? Laat me koud. Al loopt ie rond in zijn blote reet, als hij de bal er maar inschiet.” Als wat later de 0-1 valt, krijgt er één iemand de schuld. "Godverdomme, wat is dat slecht gekeept. Bij alle ballen van de zijkant heeft hij het moeilijk. Daar zijn we vet mee. Je kan toch niet zeggen dat dit lekker gekeept is."

In de tweede helft gaat het beter, mede dankzij een speler die Boskamp goed kent. Stefan de Vrij kopt Oranje langszij. "Lekker Steffie! Natuurlijk is het weer eentje van ons die het moet doen. Heerlijk voor die gozer, dubbel en dik verdiend." Als het Nederlands elftal uiteindelijk via een eigen goal op 2-1 komt, weet de bamischijf-fanaat wel wie de beste op het veld was. "Wat een wereldpartij van Stef. Hoe belangrijk kun je zijn voor je ploeg. Zonder discussie man of the match."

Of Boskamp de wedstrijd tegen Engeland in het stadion gaat bekijken? "Ik ben uitgenodigd, maar heb nog niet toegehapt. Zien jullie mij al meespringen van links naar rechts? Nee, ik blijf waarschijnlijk lekker thuis op m'n bankie." De oud-voetballer weet niet wie er woensdag wint. "Fifty-fifty. Engeland heeft zo veel goede spelers, maar ik zie geen ploeg. Hetzelfde geldt voor Nederland in de eerste helft tegen Turkije. Maar als ze er vol voor gaan als team, zoals in het laatste halfuur, kan het wel eens een mooie avond worden."

