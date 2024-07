Bosz over transferdoelwit PSV: 'We kunnen niet alle spelers krijgen die mij aanspreken'

Peter Bosz wil weinig zeggen over de mogelijke komst van naar PSV. De trainer is niet bezig met de centrale verdediger, aangezien hij op dit moment geen deel uit maakt van de Eindhovense selectie.

PSV oefent zaterdagavond tegen Valencia. Die wedstrijd is om 18:00 begonnen. In de basisopstelling zien we veel bekende namen terug, maar Bosz wil niet spreken van 'zijn beste opstelling'. "Dat weet ik niet, dat hangt ervan af", zegt de coach tegen Ziggo Sport. "Er zijn nieuwe jongens bijgekomen, er zijn een aantal jonge jongens die zich aandienen. Ik ga kijken wie het beste zijn om te spelen en dat staat helemaal niet vast. Het hangt ervan af hoe ze zich laten zien.”

De Eindhovenaren hebben nog tot 2 september de tijd om de selectie te versterken. Op sommige plekken is dat zeker nodig, zegt Bosz. "Ja, op de positie van centrale verdedigers bijvoorbeeld. Dat is bekend. Er zijn twee spelers weggegaan en we hebben er één teruggekregen. Er moet er nog één bij." Tot dusver is alleen Ryan Flamingo als centrale verdediger aan de selectie toegevoegd. "Verder weet ik niet wat ik kan verwachten, maar ik hoop dat er weinig meer zal veranderen."

De laatste weken wordt Sepp van den Berg meermaals in verband gebracht met PSV. "Op dit moment kijk ik niet naar hem, want hij is er niet. We kijken naar een heleboel spelers en hij is er één van. Er zijn een heleboel spelers die mij aanspreken. We kunnen ze niet allemaal krijgen."

Opstelling PSV tegen Valencia:

Benitez, Teze, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior, Schouten, Saibari, Bakayoko, Tillman, Lang, De Jong.