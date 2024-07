Bosz staat voor lastige keuzes: ‘Dan zullen de eerste teleurstellingen daar zijn’

PSV bereidt zich momenteel in het Duitse Marienfeld voor op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt volgens trainer Peter Bosz in een uitstekende sfeer. De trainer geniet van het trainingskamp en vindt dat er sprake is van een goede dynamiek, al beseft de oefenmeester dat hij op zeer korte termijn lastige keuzes moet maken.

"Dit is altijd de fijnste periode", aldus een opgewekte Bosz in gesprek met PSV TV. "Geen druk, iedereen denkt dat hij gaat spelen. Iedereen is vrolijk, net vakantie achter de rug. Dat zijn eigenlijk voor een trainer de makkelijkste periodes. Zometeen ga je weer keuzes maken. Dan zullen de eerste teleurstellingen daar zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Dit is op zich altijd een goede periode, waarin je al je ideeën kwijt kan. Je hebt de jongens op zo’n trainingskamp de hele dag bij je en dat benutten we niet alleen met trainen maar ook met besprekingen”, aldus, die ook ingaat op wat het belangrijkste voor hem is deze voorbereiding. “Conditie opbouwen, de manier van spelen duidelijk maken en niet geblesseerd raken.”

Iemand die net op de weg terug is van een blessure is Noa Lang. De 25-jarige linksbuiten is op weg om weer helemaal fit te worden. “Het gaat goed, maar hij volgt wel een ander programma dan de andere jongens", erkent Bosz. "Dus als je kijkt naar wedstrijdminuten, dan bouwen we dat bij hem wat rustiger op. Een van de belangrijke zaken in de voorbereiding is niet geblesseerd raken.”

Bosz geeft dan ook aan dat ze uiterst voorzichtig zijn met Lang. “Noa doet het goed, hij is vrij, werkt hard en dat gaat goed”, bevestigt Bosz, die de aanvaller in het oefenduel tegen Club Brugge (1-1) zijn rentree liet maken. De oefenmeester ziet een bepaalde gretigheid bij de aanvaller. “Dat is logisch als je een half jaar teruggehouden bent.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Arne Slot raakt gecharmeerd en dwarsboomt transferplannen PSV’

Liverpool-trainer Arne Slot wil een van zijn spelers graag in de voorbereiding in actie zien en dus nog niet naar PSV sturen.