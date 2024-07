Brazilië in shock: politieagent schiet speler neer op het veld na een wedstrijd

Een bizarre gebeurtenis na een voetbalwedstrijd in Brazilië. Een politieagent schoot een voetballer neer met een rubberen kogel. De Braziliaanse politie onderzoekt het incident.

Het ging mis na een wedstrijd tussen Gremio Anapolis en Centro Oeste in de Campeonato Goiano Second Division, het tweede niveau in de deelstaat Goiás. Meteen na het laatste fluitsignaal ontstond tumult op het veld.

De politie moest eraan te pas komen, maar werkte niet bepaald deëscalerend. Een agent schoot van dichtbij een rubberen kogel in de dij van Ramon Souza, de doelman van Gremio Anapolis. De actie van de agent werd al snel veroordeeld door de militaire politie.

Ook Gremio Anapolis reageert verbolgen op het incident. “Na afloop van de wedstrijd tegen Centro Oeste werd onze doelman Ramon Souza op laffe wijze getroffen door een rubberen kogel door een politieagent. Een verschrikkelijke, ongelooflijke en criminele daad van iemand die waarde moet hechten aan de veiligheid en integriteit van de mensen die erbij waren in het Jonas Duarte Stadion”, schrijft de club in een statement.

Gremio Anapolis spreekt van een zwarte dag. “Deze 10 juli wordt gekenmerkt door een gewelddadige, smerige en afschuwelijke daad tegen een van onze spelers, die nooit zal worden vergeten. We hopen dat deze daad niet ongestraft blijft.”

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.