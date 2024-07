Calvin Stengs stelt supporters van Feyenoord gerust

heeft géén blessure, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Voetbal International. De spelmaker is tijdens de voorbereiding een van de beste spelers van Feyenoord, maar kwam zondag niet in actie tegen Benfica.

Stengs behoorde niet tot de wedstrijdselectie, waardoor werd gevreesd voor een blessure. Daar is echter geen sprake van. “Nee, geen blessure”, zo stelt Stengs de fans van Feyenoord gerust. “We bouwen het alleen op een zorgvuldige manier op.”

Hij legt uit dat ‘alles wordt gemonitord’ bij Feyenoord en dat ‘heel gericht’ wordt gekeken wast wenselijk is. “Maatwerk dus, alleen maar goed. En hoewel ik het liefst elke wedstrijd wil spelen, heeft het natuurlijk geen enkele zin om te gaan forceren. Het seizoen moet nog beginnen en zal lang genoeg zijn.”

Stengs heeft geleerd te luisteren naar zijn lichaam. Hij kampte vorig seizoen met terugkerende knieklachten. “Dat is ook wel weer een goede les geweest. We gaan dus heel gericht te werk, dat is alleen maar goed. De medische staf en de fysieke trainers helpen me op een goede manier.” Het is nog afwachten hoeveel minuten Stengs zondag kan maken in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

