Carrière van legende Marta lijkt op schokkende en treurige wijze te eindigen

De Braziliaanse voetballegende Marta (38) is woensdag met een donkerrode kaart van het veld gestuurd in de wedstrijd tegen Spanje op de Olympische Spelen. Het was mogelijk haar laatste wedstrijd als profvoetballer.

In de blessuretijd van de eerste helft, bij een 0-0 stand, kwam Marta met een hooggeheven been ingevlogen en raakte ze de Spaanse Olga Carmona vol. Van de Noorse scheidsrechter Espen Eskas kreeg ze een directe rode kaart getoond.

Artikel gaat verder onder video

Marta verliet het veld in tranen. De zesvoudig wereldvoetballer van het jaar kondigde in april aan dat ze na de Olympische Spelen zal stoppen als prof en ze leek na haar rode kaart te beseffen dat haar roemrijke carrière in mineur eindigt.

Spanje won de wedstrijd uiteindelijk met 0-2. Brazilië balanceert op de rand van uitschakeling op de Olympische Spelen in Parijs, maar heeft nog een sprankje hoop. Er is een kans dat Brazilië als een van de beste nummers drie door mag naar de kwartfinales. Dat wordt woensdagavond duidelijk. Brazilië pakte drie punten in Groep C.

LEES OOK: Canadese bondscoach voor een jaar geschorst, enorme puntenstraf op de Olympische Spelen

Marta speelde 201 interlands voor Brazilië, waarin ze 119 keer scoorde. Daarmee is ze topscorer aller tijden van Brazilië. Ze is bezig aan haar zesde Olympische toernooi; in de vorige vijf scoorde ze telkens, maar dat lukte haar in Frankrijk (nog) niet.