Cristiano Ronaldo neemt verrassende beslissing, vlak voor vrije trap tegen Frankrijk

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk. Een vrije trap uit kansrijke positie voor Portugal werd niet genomen door , maar door .

Met name na de achtste finale tegen Slovenië werd veel gezegd en geschreven over de vrije trappen van Ronaldo. Van de zestig vrije trappen die hij tot dusver heeft genomen op internationale eindtoernooien leidde slechts eentje tot een doelpunt. Dat was op het WK 2018 in de spectaculaire wedstrijd tegen Spanje (3-3).

Artikel gaat verder onder video

Velen vroegen zich af waarom Ronaldo de vrije trappen bleef nemen ondanks zijn slechte statistiek. Wellicht kan de vedette zich wel vinden in de kritiek. Hij stond in de houding om vier minuten voor de rust de vrije trap te nemen tegen Frankrijk, maar gaf uiteindelijk zijn zegen aan Fernandes. De bal vloog naast het doel van Mike Maignan.

Volg de wedstrijd tussen Portugal en Spanje in ons liveverslag!