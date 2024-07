De la Fuente doet opmerkelijk en ingrijpend voorstel voor toekomst van het EK

Luis de la Fuente pleit voor het afschaffen van verlengingen op eindtoernooien voor de halve finales. Volgens de Spaanse bondscoach is het voetbalseizoen al zwaar genoeg zonder een hoop extra speelminuten tijdens een EK of WK.

Volgens De la Fuente is het een goede zaak als er in de toekomst op grote eindtoernooien pas vanaf de halve finales verlengingen kunnen plaatsvinden. Spanje speelde afgelopen vrijdag in de kwartfinale tegen Duitsland en had een verlenging nodig om met het gastland af te rekenen. Nu moeten zijn spelers, die al een enorm zwaar seizoen erop hebben zitten, het opnemen tegen Frankrijk. “Dat is fysiek een van de sterkste ploegen”, geeft de oefenmeester aan op de persconferentie.

Ondanks dat zijn spelers het niet eenvoudig hebben met de lange voetbalkalender, weet De la Fuente wel van het EK te genieten. “We zijn een ploeg waar je graag naar kijkt, maar uiteindelijk draait het om winnen. Spanje speelt om kansen te creëren.”

Kritiek

Dinsdagavond is Frankrijk de tegenstander in de halve finale. De ploeg van Didier Deschamps krijgt veel kritiek op het vertoonde spel, maar daar kan de Spaanse bondscoach zich niet in vinden. Hij laat zich juist positief uit over de tegenstander, met name over sterspeler Kylian Mbappé, die niet helemaal fit is. “Spelers zoals hij zijn onvoorspelbaar. Wat voor hem 50 procent is, is 100 procent voor andere spelers. Hij kan op elk moment een wedstrijd beslissen. Hij is briljant, een speler van wereldklasse”, stelt hij.

