De vriendin van Jude Bellingham zit in een lastig parket voor Nederland - Engeland

De wedstrijd tussen Engeland en Nederland plaatst de vriendin van in een lastig parket, zo schrijft The Sun woensdag. Hoewel de relatie niet officieel is bevestigd, is Bellingham al enige tijd aan het daten met het Nederlandse model Laura Celia Valk.

De partner van Bellingham zal haar 'loyaliteit moeten spreiden', nu het land van haar vriend de strijd aanbindt met haar eigen thuisland. "Hoewel Laura, die meer dan een half miljoen volgers heeft op Instagram, ongetwijfeld graag ziet dat Bellingham het goed doet, zal ze ook achter haar thuisland staan."

The Sun maakte in april melding van de relatie tussen Bellingham (21) en Valk. Tijdens een modellenklus zou Valk trots hebben verteld over haar nieuwe partner. "Laura was behoorlijk open tegenover alle makeup artists over hem. Praktisch iedereen op de set was aan het eind van de dag op de hoogte", werd een bron geciteerd. "Ze heeft de afgelopen weekenden bij hem doorgebracht in Madrid en is smoorverliefd.”

De Telegraaf wist bovendien dat Bellingham en zijn Nederlandse partner samen gesignaleerd zouden zijn rond een wedstrijd van Real Madrid tegen Athletic Club, die op 31 maart gespeeld werd in stadion Santiago Bernabéu.