Dean Huijsen uit Amsterdam verkast naar nummer twaalf van Premier League

zet zijn carrière voort bij Bournemouth, zo maakt de Engelse club dinsdagavond bekend. De in Amsterdam geboren verdediger heeft een contract tot medio 2028 getekend en komt over van Juventus.

Huijsen, die uitkomt voor het Spaanse nationale team, speelde in de jeugdopleiding van Málaga, waarna hij werd weggeplukt door Juventus. Bij De Oude Dame debuteerde de stopper in obtober 2023 in het eerste elftal. Juventus verhuurde Huijsen het afgelopen seizoen aan AS Roma, waarvoor hij veertien officiële wedstrijden speelde.

LEES OOK: Gigantische, kinderlijke blunder van Dean Huijsen bij AS Roma

De in Amsterdam geboren speler kon terugkijken op een uitstekend seizoen en stond er daardoor goed op bij geïnteresseerde clubs. Bournemouth betaalt naar verluidt een bedrag van circa twintig miljoen euro voor de centrale verdediger, die afgelopen tijd ook gevolgd werd door Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern München en Newcastle United.

