Derksen haalt uit naar vaste kracht Oranje: 'Hij heeft niets teruggegeven voor het blinde vertrouwen van Koeman'

Johan Derksen toont zich na afloop van de uitschakeling van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland zeer kritisch op . De spits behield gedurende het toernooi het rotsvaste vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman, maar heeft dat in de ogen van De Snor niet waar weten te maken.

In Vandaag Inside Oranje wordt de inbreng van de spitsen tijdens de halve finale tussen Nederland en Engeland besproken. Het duel werd uiteindelijk beslist door invaller Ollie Watkins, die pas voor de tweede keer dit toernooi mocht komen opdraven maar vlak voor tijd de 1-2 achter Bart Verbruggen schoot. "Dat is toch een spitsje die een wedstrijdje kan beslissen. Die komt erin, heeft maar één actietje en je zit in de finale. Dat heb ik bij ons niet gezien", zegt Derksen.

Voormalig bondscoach Dick Advocaat stelt dat Memphis dat in het verleden wél bracht in Oranje. Derksen reageert: "Ik begrijp trouwens niet... Koeman heeft hem blinde vertrouwen gegeven. Hij heeft geen knikker geraakt, maar vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. En hij heeft Koeman er eigenlijk niets voor teruggegeven. Ja, een haarband...".

Overigens denkt Derksen niet dat Wout Weghorst, die het hele EK als invaller werd gebruikt, als alternatief voor Memphis in de basis had kunnen staan. Daar is Advocaat het mee eens, al vermoedt De Kleine Generaal dat een andere aanvaller wellicht het verschil had kunnen maken tegen de Engelsen. "Misschien had Brian Brobbey, met zijn snelheid, veel meer dreiging kunnen hebben. Dat is een heel irritante spits om tegen te spelen." Brobbey werd door Koeman pas ingebracht na de 1-2 van Watkins, en kon in de resterende minuten niets meer aan die stand veranderen.

