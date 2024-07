Advocaat komt met opvallende voorspelling voor Nederland – Engeland: ‘Die kans is groot, dat meen ik echt’

Dick Advocaat acht de kans groot dat Nederland de finale haalt. Volgens de bondscoach van Curaçao zal Oranje zich graag willen bewijzen tegen de grote namen van Engeland en zelfs de beste wedstrijd van het toernooi spelen.

“Die kans is groot”, geeft Advocaat aan in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside Oranje wanneer Wilfred Genee voorstelt dat Oranje de finale misschien wel haalt. “Dat meen ik echt. Ze willen er echt niet afgaan tegen Engeland.” Wanneer Genee vervolgens zegt dat hij dan gaat zingen, geeft Advocaat aan dat hij dan in ieder geval ook op zal staan.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Advocaat zal Nederland niet alleen de finale van het EK halen, maar zal de halve finale tegen Engeland ook nog eens de beste wedstrijd van het toernooi van Oranje zijn. “Turkije, natuurlijk, maar dat spreekt niet zo aan als Engeland”, legt hij uit. “Als je Engeland ziet, met al die grote namen… Nederland heeft op papier ook grote namen, maar minder groot dan de Engelsen, dus juist daarom.”

Ronald Koeman zal in ieder geval niet heel veel meer moeten doen dan normaal om zijn selectie klaar te stomen voor de halve finale. “Die jongens spelen allemaal bij topclubs, die weten precies wat er gevraagd wordt. Ik denk dat Ronald niet zo veel meer hoeft te zeggen.” Oranje speelt woensdagavond om 21.00 uur in Dortmund de halve finale tegen Engeland.

Dick Advocaat over mogelijke finaleplaats Oranje: ‘Ik denk dat die kans groot is’

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.