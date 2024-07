Deschamps slaat terug na kritiek: ‘Ga dan wat anders kijken’

Didier Deschamps heeft gereageerd op de kritiek die het Franse elftal krijgt voor het vertoonde spel op het Europees Kampioenschap. Frankrijk scoorde in vijf duels nog niet uit open spel en wordt met regelmaat verweten saai voetbal te spelen. Toch staan Les Bleus in de halve finales, waar Spanje de tegenstander is.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de halve finale tussen Frankrijk en Spanje heeft Deschamps zich verweerd tegen de kritiek die zijn elftal krijgt. “Als jij je verveelt, ga dan naar wat anders kijken”, reageert de oefenmeester fel. Het lijkt er dus niet op dat Frankrijk in de wedstrijd tegen Spanje een ander strijdplan ten toon gaat brengen.

Ook Adrien Rabiot, die in de kwartfinale tegen Portugal ontbrak wegens een schorsing, doet de kritiek niet zo veel. “We staan wel weer in de halve finales”, weerlegt hij. “We doen dus wat we moeten doen. We willen hier Europees kampioen worden.”

Zware tegenstand

Om de Europese titel te bemachtigen, zal Frankrijk in de halve finale wel moeten afrekenen met Spanje. Deschamps weet dat dit een flinke kluif zal worden. Hij is namelijk van mening dat Spanje tot dusver het beste speelt van alle EK-deelnemers. “Spanje heeft de meeste indruk gemaakt”, stelt hij.

