Duitse basisspeler kiest voor opvallende haardracht: 'Nu moet je hem elke wedstrijd geel geven'

Een speler van het Duitse elftal, , vindt dat hij nog niet voldoende in de aandacht staat en heeft gekozen voor een opvallende haarkleur. De verdedigende middenvelder zal in de kwartfinale tegen Spanje van vrijdag te zien zijn met een roze coupe.

Andrich beleefde dit seizoen met Bayer Leverkusen een topseizoen, door ongeslagen de Bundesliga te winnen. Als toch ietwat onbekende werd hij vervolgens opgeroepen door Julian Nagelsmann voor het EK in eigen land, waar hij bovendien een basisplek wist te bemachtigen.

Artikel gaat verder onder video

Duitsland won zaterdag met 2-0 in de achtste finale van Denemarken en mag vrijdag aantreden Spanje. Deze kwartfinale wordt door vele betiteld als de 'wedstrijd die eigenlijk de finale had moeten zijn'. Alle ogen zijn dan ook gericht op Stuttgart, vrijdag om 18:00.

Alsof de middenvelder van het Duitse team nog niet genoeg aandacht krijgt, heeft hij ervoor gekozen om zijn haar roze te verven. Op X reageerden voetbalfans op verschillende manieren. Waar de een zegt: 'Ziet er dope uit' of 'Ik vind zijn haarstijl en kleur tof', zijn andere twitteraars minder te spreken over de aanpassing. "Echt een kapsel van: 'geef me aandacht'" of 'Elke wedstrijd moet je deze gast voor de wedstrijd gewoon geel geven", luidden enkele tweets, terwijl één Duitser zich afvraagt: "Wat is er met mijn land gebeurd?"

New look for Robert Andrich 👀#EURO2024 pic.twitter.com/Bn8uy3L9vp — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 4, 2024

