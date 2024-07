Duitse media trekken pijnlijke conclusies na uitschakeling: 'Droom dramatisch aan diggelen geslagen'

Duitsland is door Spanje uitgeschakeld in de kwartfinale van het Europees kampioenschap in eigen land. Zeer pijnlijk voor Die Mannschaft, zo concluderen de media van de oosterburen. In de 119ste minuut viel de beslissing door een doelpunt van Mikel Merino. Een samenvatting van de conclusies van de pers hieronder.

“DE DROOM IS UIT!”, kopt BILD direct na de wedstrijd op de site. “Oh, wat is het bitter! Onze zomersprookjesdroom is dramatisch aan diggelen geslagen! Het DFB-team verliest met 2-1 na extra tijd van de titelfavorieten uit Spanje, waardoor ze de halve finale op hun thuistoernooi en hun eerste titel sinds 1996 mislopen. We lijden met jullie mee!”, schrijft de Duitse krant verder.

Artikel gaat verder onder video

Het medium Welt gaf aan elke speler die in actie kwam tijdens de kwartfinale tegen Spanje een cijfer. Jonathan Tah en Florian Wirtz werden het meeste gespaard door het medium en kregen een relatief hoog cijfer.

Ook Focus.de zag een matig gastland uitgeschakeld worden. “De DFB-ploeg is uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK thuis. Spanje gaat door naar de halve finale met een doelpunt in de laatste minuut. De stemmen van de Duitse nachtmerrie”, schrijft het medium. Spanje is en blijft, ook na het EK 2024, de angstgegner van Duitsland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.