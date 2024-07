Verweij ziet 'verongelijkte kleuter' in Oranje: 'Hij wilde niet met de Nederlandse pers praten'

Na de uitschakeling van het Nederlands elftal in de halve finale van het Europees Kampioenschap wilde de Nederlandse pers niet te woord staan, meldt Mike Verweij. De Telegraaf-journalist spreekt van 'een verongelijkte kleuter' en suggereert dat de middenvelder een voorbeeld mag nemen aan .

Simons zette Oranje al in de zevende minuut op bijzonder fraaie wijze op voorsprong tegen Engeland. De middenvelder ontfutselde de bal knap en gaf doelman Jordan Pickford het nakijken met een uithaal van buiten de zestien die de verre kruising inzakte. Na de wedstrijd weigerde hij echter de Nederlandse journalisten te woord te staan: "Hij wilde met iedereen praten in de mixed zone, behalve met de Nederlandse pers. Omdat er kennelijk op tv een keer iets over hem is geroepen. De persvoorlichting riep hem nog terug, maar nee: de Nederlandse pers had hem kapotgemaakt", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Wat dat betreft kan Simons de vergelijking met een ploeggenoot doorstaan, zegt Verweij: "Ik denk dat het heel verstandig is als hij eens met Memphis gaat praten. Die had in het begin ook een hele moeizame relatie met de pers, die voelde zich ook altijd verongelijkt. Vanavond was Xavi diezelfde verongelijkte kleuter." Bovendien hekelt de journalist het 'misbaar' en 'vervelende gebaartjes' die Simons maakte richting ploeggenoot Tijjani Reijnders na een verkeerde pass: "Dat gaat zich op een gegeven moment ook tegen hem keren."

Overigens verbleekte het spel van Simons bij dat van een andere jonge speler die woensdagavond in Dortmund op het veld stond, merkt Verweij op: "Ik vond Phil Foden wel geweldig spelen. Die veters mag Simons nog niet vastmaken." Valentijn Driessen deelt die mening: "Hij moet vooral naar zichzelf kijken. Hij heeft dit toernooi niet geleverd. We dachten dat hij er na die goal doorheen zou zijn, maar de rest van de wedstrijd hebben we hem niet gezien. Wat Mike zegt: hij moet snel volwassen worden."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.