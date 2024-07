Uitstekende actie leidt tot eerste Ajax-goal onder Farioli én serieuze vraag

Ajax is dinsdagavond goed begonnen aan het oefenduel met Sint-Truidense VV. De Amsterdammers gingen afgelopen vrijdag tijdens het officieuze debuut van de nieuwe trainer Francesco Farioli nog met 0-1 onderuit tegen PEC Zwolle, maar openden in de oefenwedstrijd tegen de Belgen al vroeg de score. Jorrel Hato was het die, na een goede individuele actie, op aangeven van Julian Rijkhoff het eerste doelpunt maakte onder leiding van Farioli.

Hato was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. De jonge verdediger speelde zijn wedstrijden in eerste instantie voornamelijk in het centrum, maar eindigde op de linksbackpositie. Hato, die eind vorig jaar debuteerde in het Nederlands elftal, lijkt zich ook onder Farioli in eerste instantie te moeten richten op de linkerflank. Hato begon tegen PEC Zwolle als linksback en verscheen ook dinsdagavond tegen Sint-Truidense VV op die plek aan de aftrap. Het is zeker niet zijn favoriete positie, maar met een uitstekende individuele actie laat hij zien óók daar goed uit de voeten te kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Toeval is het niet dat Hato degene is die Farioli voor het eerst laat juichen. De eenvoudig Oranje-international, in het afgelopen seizoen al regelmatig aanvoerder van Ajax, dook in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle ook al regelmatig op in de zestien. Hij kreeg vroeg in de tweede helft nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar trof geen doel. Een paar dagen later is het dus wél raak voor de verdediger. Voor Ziggo Sport, waar de vriendschappelijke ontmoeting tussen Ajax en Sint-Truidense VV te zien is, reden om z'n volgers te vragen op welke positie Farioli Hato moet neerzetten.

Hato scores our first goal of the new season! ⚽️#PreSeason pic.twitter.com/68wO73PoDX — AFC Ajax (@AFCAjax) July 9, 2024 Waar moet Farioli Hato neerzetten? 🧐 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.