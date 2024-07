David Seaman verwacht dat Engeland uitgerekend in Duitsland belofte in gaat lossen: 'Ik weet nog wat de Duitse fans toen zongen...'

David Seaman heeft vertrouwen in een goede afloop voor Engeland in de finale van het Europees Kampioenschap tegen Spanje. De oud-keeper van onder meer Arsenal en Manchester City, die zelf 75 interlands voor Engeland speelde - waaronder meer dan dertig aan de zijde van de huidige bondscoach Gareth Southgate - is zondagavond aanwezig in Berlijn als The Three Lions hun allereerste Europese titel in de wacht hopen te slepen.

Reeds in 1988 mocht Seaman debuteren voor Engeland, maar vanaf 1993 mocht hij zich eerste keeper van zijn land noemen. In die hoedanigheid maakte hij de EK's van 1996 en 2000 plus de WK's van 1998 en 2002 mee. Vooral zijn eerste eindtoernooi is de oud-doelman, inmiddels 60 jaar oud en tegenwoordig al lang niet meer voorzien van zijn iconische snor, altijd bijgebleven.

Het EK van 1996 werd in Engeland gespeeld en gaat óók de geschiedenis in als de geboorte van Football's Coming Home, het lied dat sindsdien elk eindtoernooi weer terugkeert. De Engelse ploeg strandde op het bewuste EK in eigen land in de halve finale tegen de latere kampioen Duitsland, nadat uitgerekend Southgate de zevende Engelse penalty miste. Seaman weet nog maar al te goed wat er daarna gebeurde. "We wilden dat het thuis zou komen, ik herinner me hoe de Duitse supporters juist dat liedje zongen toen ze het wonnen", zegt hij voor de camera's van Sky Sports.

"Ik weet niet of dat liedje ons sindsdien achtervolgd heeft, maar ik wil erbij zijn als het eindelijk echt thuis komt", vervolgt Seaman. En de oud-keeper weet het zeker: vanavond gaat het na de tegen Italië verloren finale van het vorige EK wél gebeuren. "Ik kijk er echt naar uit en ik heb er eerlijk gezegd heel veel vertrouwen in. Onze tijd is gekomen, ik weet het zeker. Waarom? Om hoe het team is en hoe we dit toernooi tot nu toe gespeeld hebben. We hebben nog niet op ons best gespeeld, maar elke wedstrijd werd het beter en beter. Je voelt gewoon dat er iets gaat gebeuren", aldus Seaman.

"I want to be here when it finally does come home" 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



David Seaman is feeling confident ahead of the #EURO2024 pic.twitter.com/dyv5EQc1OS — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 14, 2024

