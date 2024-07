Engelsen zeggen allemaal hetzelfde over wedstrijd tegen Nederland na overwinning Lewis Hamilton

De overwinning van coureur Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgt voor opgewekte reacties in Engeland. De Nederlander Max Verstappen eindigde als tweede en veel sportfans hopen dat het resultaat een voorbode is voor de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Engeland in de halve finale van het EK.

Het was een spannende race op het circuit Silverstone. Met nog vier ronden te gaan was het onderlinge verschil tussen Hamilton en Verstappen 3,3 seconden. Verstappen kwam in hoog tempo dichter bij, maar het gat bleek net te groot. Hamilton reed een perfecte race en wist zodoende de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam te schrijven. Een prachtige dag voor de Brit, die zijn thuisrace wist te winnen. Zijn eerste overwinning sinds 2021.

De overwinning zorgt niet alleen bij fans voor optimisme richting de EK-wedstrijd tegen Nederland, maar ook voor een commentator bij ESPN UK. "Lewis Hamilton verslaat Max Verstappen, 1-0 voor Engeland. Het is nu aan Gareth Southgate en zijn mannen op woensdagavond."

Volg de nasleep van de Grand Prix van Groot-Brittannië bij GPFans!

“Lewis Hamilton beats Max Verstappen, England 1 Holland Nil. Gareth Southgate and the boys, it’s over to you on Wednesday night.”



Crofty??? 😭😭😭 pic.twitter.com/9ZyR8d4Mz3 — Matt³³⁺¹⁶ (@FM1_3316) July 7, 2024

Hamilton 1 Verstappen 0 England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Holland 🇳🇱.



Please take note SOUTHGATE 🤔🤨 — Michael Taylor (@MichaelTay93245) July 7, 2024

WHAT A PERFECT WEEKEND, ENGLAND, HOLLAND, SIR LEWIS HAMILTON WON THE SILVERSTONE GP IN HIS LAST HOME RACE WITH THE SILVER ARROW. — 𝘈𝘜- 𝘎𝘐𝘚𝘛𝘈 (@gstkhrsm) July 7, 2024

if hamilton beat verstappen to pole position today, that means a driver from england beat a driver from the netherlands. soooo, is this an omen for england beating the netherlands on wednesday?! i bloody hope so 🙏🤞 — Gabriella (@GabriellaH72997) July 7, 2024

Hamilton wins the British GP with Verstappen in second place. Looks like England will beat Netherlands in semifinal Euro. — bayu 🌧🍉 (@ksatriakoala) July 7, 2024

England 1 (Hamilton ‘52). Netherlands 0.



2nd leg Wednesday. — Richard (Dougal) (@F8RDR) July 7, 2024