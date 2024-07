ESPN blikt alvast vooruit op WK 2026 en komt met drie verrassende opstellingen voor het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal moet zich er nog voor zien te kwalificeren, maar toch blikt men bij EK Praat op ESPN alvast vooruit op het WK van 2026. Presentator Milan van Dongen bespreekt met tafelgasten Teun de Boer, en Hans Kraaij junior. De mogelijke opstelling van Oranje op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarbij passeren enkele bijzondere opstellingen met verrassende namen.

De Boer mag het spits afbijten en komt al gelijk met een opmerkelijke variant. “Verbruggen op doel, mijn voorkeur gaat over twee jaar uit naar Frimpong als rechtsback, Van de Ven als linksback, De Ligt en Aké in het centrum. Dan heb ik een viermans middenveld à la Roger Schmidt met twee zessen en twee tienen: De Jong en Schouten erachter en Koopmeiners en Xavi Simons ervoor. Brobbey samen met Gakpo in de spits, die een beetje vrije rol heeft.”

Deze opstelling kan op weinig goedkeuring rekenen bij Kraaij junior. “Je zit er nog steeds niet lekker in hè Teun?”, vraagt hij met een knipoog. “Ik snap dat jij dit niks vindt Hans”, reageert De Boer. “Ik wilde hiermee laten dat als je wat meer aanvallend ingestelde spelers hebt, dat je wat meer risico in het spel legt. Dan maakt het mij niet uit welke formatie het zal zijn.”

Bram van Polen vindt dat we niet om Verbruggen heen kunnen als doelman en heeft dan ook en plekje ingeruimd voor de keeper van Brighton & Hove Albion. “Dan heb ik achterin van rechts naar links: De Ligt, dan in het centrum, verrassing denk ik wel voor iedereen, Thomas Beelen en op links Aké. Linkerwingback is Van de Ven, voor de rechterwingback ga ik toch nog wel voor Dumfries, die is dan dertig jaar en ik vind dat het Nederlands elftal in mijn ogen niet zonder de intensiteit van Dumfries kan. Het middenveld bestaat uit De Jong, Reijnders en Xavi. Zonde van Schouten, maar in het verdedigende werk hoop ik toch meer op De Jong daarin. Voorin kies ik voor Gakpo en Zirkzee.”

Waarom Zirkzee en Beelen?

Van Polen legt ook uit waarom hij voor Zirkzee kiest. “Ik kies met name voor Zirkzee omdat ik benieuwd ben hoe hij het bij Manchester United gaat doen. Als hij daar twee jaar in de benen heeft, dan kan daar wel een serieuze spits staan denk ik”, verwacht de pas gestopte verdediger, die ook toelichting geeft over Beelen.

“Ik denk dat hij enorm veel potentie heeft, nog steeds. Dit systeem hebben wij bij PEC gespeeld en daarin bleef hij zo soeverein. Hij heeft die snelheid, die kracht en hij leest het spel zo makkelijk. Hij is wel iemand die én indribbelt én de ballen tussen de linies kan geven. Daarom heb ik hem opgesteld. Hij past daar ideaal in die driemans verdediging. Ik geloof wel dat hij zich aanpast.”

Ook Kraaij junior kiest voor Verbruggen

Vervolgens is het de beurt aan Kraaij junior. “Ik ga voor een 3-4-2-1 omdat ik daar heel erg in geloof en omdat het de favoriete opstelling is van Ronald Koeman”, verklaart hij. “Dit systeem vindt hij het fijnst. Verbruggen in de goal, drie centrale verdedigers van rechts naar links: Timber, De Vrij en Hato, laatstgenoemde speelt tegen die tijd allang bij een topclub, als rechterwingback Dumfries, linkerwingback Van de Ven, want wat een ongelooflijk beest is dat zeg. Naast elkaar in de controle op het middenveld Frenkie en Schouten, Brobbey in de spits, daar linksonder Gakpo en rechtsonder Zirkzee.”

Geen Virgil van Dijk

Het valt presentator Van Dongen vervolgens op dat ze alle drie geen plek hebben ingeruimd voor de huidige Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. “Dat komt ook wel een beetje door zijn interview na afloop”, zoekt Van Polen naar een verklaring. Volgens Van Dongen kwam dat vooral een beetje door the heat of the moment. “Daar haal je vaak wel dingen uit”, reageert Van Polen op zijn beurt.

De drie geopperde opstellingen

Opstelling Teun de Boer (4-2-2-2): Verbruggen; Dumfries/Frimpong, De Ligt, Aké, Van de Ven; De Jong, Schouten, Koopmeiners, Simons; Brobbey, Gakpo.

Opstelling Bram van Polen (3-5-2): Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Beelen, Aké, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Xavi; Gakpo, Zirkzee.

Opstelling Hans Kraaij junior: 3-4-2-1: Verbruggen; Dumfries, Timber, De Vrij, Hato, Van de Ven; De Jong, Schouten; Gakpo, Zirkzee; Brobbey.

