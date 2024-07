Fabrizio Romano onthult nieuwe club van Ajax-banneling Gabriel Misehouy

heeft een akkoord bereikt met Girona, zo weet Fabrizio Romano zaterdag te melden. De middenvelder, die zijn aflopende contract bij Ajax weigerde te verlengen, zet volgende week zijn handtekening onder een verbintenis bij de Spaanse stuntclub.

Hoewel Ajax maar wat graag verder wilde met Misehouy, besloot de achttienjarige middenvelder tóch om de Amsterdammers te verlaten. Volgens transferexpert Romano heeft de jongeling een mondeling akkoord bereikt met Girona, dat in handen is van de City Football Group.

Misehouy zet dus volgende week zijn handtekening onder het contract bij de nummer drie van het afgelopen LaLiga-seizoen. Ook LOSC Lille hengelde naar de diensten van de achttienjarige, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op Girona. Bij Girona loopt de Ajax-banneling onder meer Ajax-legende Daley Blind tegen het lijf.

De middenvelder nam vorige week, via Instagram, al afscheid van Ajax. “Na twaalf jaar ga ik Ajax verlaten, het was een moeilijke beslissing maar moeilijke beslissingen horen bij het leven. Ik wil alle trainers, spelers en staf bedanken die een rol hebben gespeeld in mijn ontwikkeling als speler/persoon. Ik ben dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik in al die jaren heb mogen maken. Ik kwam hier als een kleintje en ga weg als een jonge man”, schreef het talent op het medium.

