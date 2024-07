Ajax neemt definitief afscheid van talent: 'Niet het einde dat ik mij had voorgesteld'

heeft zijn vertrek bij Ajax op zondagmiddag via een Instagram-bericht bevestigd. Het was inmiddels al een tijdje bekend dat de achttienjarige zijn contract in de hoofdstad niet zou verlengen, maar nu heeft hij een bericht geschreven naar de Ajacieden. Vanaf maandag, 1 juli, is de aanvallende middenvelder weer transfervrij.

“Na 12 jaar ga ik Ajax verlaten, het was een moeilijke beslissing maar moeilijke beslissingen horen bij het leven. Ik wil alle trainers, spelers en staf bedanken die een rol hebben gespeeld in mijn ontwikkeling als speler/persoon. Ik ben dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik in al die jaren heb mogen maken. Ik kwam hier als een kleintje en ga weg als een jonge man”, schrijft Misehouy op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

“Dit is niet het einde dat ik me had voorgesteld, maar alles gaat volgens zijn (ogenschijnlijk Gods, red.) plan, niet het mijne. Ondanks alles wil ik mijn familie en de mensen die me steunen bedanken, ik zal mijn uiterste best doen om jullie trots te maken. Tot snel!”, besluit het talent wat na zondagmiddag transfervrij is. Er is nog niks bekend over het vervolg van de carrière van Misehouy.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.