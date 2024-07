Fanatik gooit olie op het vuur: uitspraak van Depay valt compleet verkeerd in Turkije

In Turkije worden de messen behoorlijk geslepen in aanloop naar het EK-duel van zaterdagavond (21.00) met het Nederlands elftal. Fanatik, een van de grootste sportkranten van Turkije, pakt enkele uren voor de aftrap uit met een vernietigend artikel over en .

“Nederlandse sterren zorgen voor woede bij de Turkse supporters”, kopt Fanatik zaterdag. De Turkse sportkrant haalt uitspraken van Dapey en Blind aan in aanloop naar het kwartfinaleduel van zaterdagavond tussen Oranje en Turkije. Volgens Fanatik is sprake van onderschatting van de Turkse ploeg door Nederland.

Artikel gaat verder onder video

“Daley Blind, verdediger van de Nederlandse ploeg, deed uitspraken die de Turkse voetbalsupporters boos kan maken”, schrijft Fanatik. Volgens de sportkrant ‘onderschat’ Blind’ Turkije. De Oranje-international zei donderdag op een persconferentie dat Oranje ‘geluk heeft gehad’ met de loting op het EK. Oranje stuitte in de achtste finales op Roemenië (0-3 overwinning), nadat het elftal van bondscoach Ronald Koeman slechts derde werd in de poule. “We hebben het na de poulefase ook best getroffen. Dat hoeven we niet te ontkennen. Kijk naar de tegenstanders van andere landen”, zei Blind onder meer.

Niet alleen de uitlatingen van Blind worden door Fanatik onder een vergrootglas gelegd: ook een actie van Depay wordt breed uitgemeten. De aanvaller van Oranje plaatste deze week op Instagram een bericht met de tekst: “See y’all Saturday again”, oftewel: “We zien jullie zaterdag opnieuw.” Ook dat zorgt voor boosheid bij Fanatik: “Blind is niet de enige Nederlandse speler die de Turkse fans boos heeft gemaakt”, klinkt het.