FC Eindhoven en FC Den Bosch komen met reactie op bizarre transfergeruchten over Messi en Ronaldo

Fans van FC Eindhoven en FC Den Bosch zullen flink in hun ogen gewreven hebben toen ze op de website Transfermarkt hun clubs gelinkt zagen worden aan respectievelijk en . De Keuken Kampioen Divisie-clubs zelf zien de komst van de beide supersterren wel zitten en reageerden dan ook ludiek op social media.

Volgens de website was de kans dat Messi de overstap zou maken naar het Jan Lauwers Stadion van FC Eindhoven met maar liefst 48 procent gedaald. De kans dat Ronaldo komend seizoen in Stadion De Vliert te zien is als aanvalsleider was met 33 procent gedaald.

FC Eindhoven sprak op X direct van ‘the last dance’ op 9 augustus, wanneer de Brabantse clubs komend seizoen voor het eerst met elkaar de degens kruisen. Daarbij vroegen de Eindhovenaren zich af of FC Den Bosch er klaar voor was. Een antwoord van de Bosschenaren liet vervolgens niet lang op zich wachten. “We zijn cooking! Spektakel gegarandeerd.”

We zijn cooking! Spektakel gegarandeerd 🤝🤝🤝 https://t.co/ICcIegPetI — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) July 17, 2024

