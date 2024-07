'FC Utrecht schakelt door en haalt Jong Oranje-spits binnen'

FC Utrecht gaat zich naar alle waarschijnlijkheid versterken met een Nederlandse spits komend seizoen. , momenteel onder contract bij Standard Luik, speelde afgelopen halfjaar bij Hull City, waar hij drie doelpunten maakte in acht Championship-wedstrijden. Ohio staat tot medio 2026 onder contract in België, maar de spits kan dus naar Utrecht.

Sam Lammers stond afgelopen halfjaar bij FC Utrecht in de spits, maar het blijven van de goaltjesdief lijkt financieel gezien bijna onmogelijk. Mede daardoor is de club uit de Domstad nu geïnteresseerd in Ohio, zo weer journalist Sacha Tavolieri. “Er ontbreken nog een paar details, maar het lijkt slechts een kwestie van enkele uren”, schrijft hij op X.

Hoewel Ohio nog maar 21 jaar oud is, heeft hij al een indrukwekkende carrière achter de rug. De in Almere opgegroeide centrumspits speelde onder andere al voor RB Leipzig, Manchester United (waar hij fan van is) en Manchester City. Voor Standard speelde Ohio dit seizoen veertien wedstrijden, maar kwam hij niet tot scoren. In Engeland verliep dat beter, want daar was Ohio goed voor goals met Hull City tegen Rotherham United, Coventry City en Ipswich Town.

Slechts acht keer kwam Ohio in actie in de Championship, maar zijn rendement was vaak wel hoog. Aan het begin van de verhuurperiode werd hij niet altijd bij de selectie gehaald door coach Liam Rosenior, die inmiddels ontslagen is. Naarmate het seizoen steeds meer richting het einde kwam, kreeg Ohio meer kansen. Bij Utrecht zal Ohio moeten concurreren met David Min, die al werd gehaald van RKC Waalwijk.

