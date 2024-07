Feyenoord biedt acht spelers te koop aan op ‘voetbalmarktplaats’

Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl komt woensdagavond met een opvallend bericht over Feyenoord naar buiten. Volgens de fansite heeft de Rotterdamse club acht spelers aangeboden op Transferroom, een soort online voetbalmarktplaats.

Transferroom is een online platform waar clubs spelers kunnen aanbieden, met vermelding van onder andere leeftijd, positie, beschikbaarheid (koop of huur) en te verwachten transferwaarde. “Elke betalende voetbalclub of agency heeft toegang tot de online marktplaats, waar actief gepitcht kan worden voor de aangeboden spelers”, schrijft 1908.nl woensdagavond.

Volgens 1908.nl heeft Feyenoord op dit moment acht spelers aangeboden op Transferroom: verdedigers Neraysho Kasanwirjo, Marcus Pedersen en Antef Tsoungui, middenvelders Lennard Hartjes, Shiloh ’t Zand, Thomas van den Belt en Ezequiel Bullaude en aanvaller Patrik Walemark. “Deze spelers lijken maandag niet mee te gaan op trainingskamp naar Oostenrijk”, voegt de fansite eraan toe.

Feyenoord-supporters online zijn overigens niet blij met de berichtgeving van 1908.nl. Zij zijn van mening dat de website de club geen plezier doet door zo’n inkijkje te geven in de transferplannen.

Dit is hoe zo’n online voetbalmarktplaats er uit ziet. Vanuit hier kan interesse voor een speler online kenbaar gemaakt worden, waarna er concrete toenadering kan plaatsvinden. #Feyenoord https://t.co/csjVMU7pCb pic.twitter.com/EdrsHLgqi4 — 𝟭𝟵𝟬𝟴.𝗻𝗹 (@1908nl) July 17, 2024

RECTIFICATIE: In een eerdere versie van dit artikel stond vermeld dat Feyenoord-fans hun woede richtten tot Rutger Vinke. De naam van Vinke is inmiddels geschrapt uit het artikel, omdat de berichtgeving van 1908.nl niet van hem afkomstig was.