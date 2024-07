Feyenoord staat voor historische transfer: club geeft groen licht aan Mats Wieffer

Feyenoord heeft Mats Wieffer toestemming gegeven om in gesprek te gaan met het Engelse Brighton & Hove Albion, zo meldt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International zojuist. Als de middenvelder een akkoord bereikt met de Engelsen, zal Feyenoord in gesprek gaan met de club uit de Premier League. De Rotterdammers verwachten het transferrecord te breken.

Volgens Krabbendam heeft Feyenoord nu in ieder geval groen licht gegeven aan Wieffer om met Brighton & Hove Albion in gesprek te gaan over zijn persoonlijke voorwaarden. Mochten de twee partijen daaruit komen - wat de verwachting is - dan zal Brighton zich bij Feyenoord melden. Krabbendam verwacht dat Feyenoord dan spoedig tot een akkoord zal komen met The Seagulls, waarna een vertrek van Wieffer een feit zal zijn: "Feyenoord hoopt en verwacht het transferrecord te gaan breken", schrijft de journalist van Voetbal International over de aanstaande onderhandelingen. "Dat staat met 25 miljoen euro nog steeds op naam van Orkun Kökcü, die de club vorig jaar verruilde voor Benfica."

Wat voor bedrag er exact gemoeid zal zijn met de transfer van Wieffer naar de Premier League, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat de Rotterdammers enorm veel winst gaan maken op de middenvelder, die zich in de afgelopen twee seizoenen heeft ontpopt tot een absolute sterkhouder binnen de ploeg van Arne Slot. Nu volgt hij zijn voormalig oefenmeester naar de Premier League.

Feyenoord betaalde twee seizoenen geleden 750.000 euro aan Excelsior voor Wieffer, die met de club uit Kralingen in dat seizoen uitblonk in de Keuken Kampioen Divisie. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord kroonde Wieffer zich direct tot landskampioen, waarna hij in het afgelopen seizoen de KNVB Beker wist te winnen.

