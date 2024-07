Feyenoord moet zes spelers missen tegen Benfica en mogelijk PSV

Feyenoord kan niet met een volledig fitte selectie zondagavond aantreden tegen Benfica in Lissabon. Zes selectieleden ontbreken: mogelijk halen zij ook de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op 4 augustus niet.

Het gaat onder andere om Gijs Smal, Julián Carranza en Quinten Timber. Dit drietal is momenteel nog geblesseerd en zal dus nog meer tijd nodig hebben om volledig te herstellen.

Artikel gaat verder onder video

Op de eigen website maakte Feyenoord zaterdag bekend dat ook Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell en Calvin Stengs niet bij de selectie zullen zitten tegen Benfica. "Zij reizen eerder terug naar Nederland vanwege gepland maatwerk in de opbouw naar het nieuwe seizoen", luidt het ietwat vage statement van de club.

Nadje en Mitchell zijn nieuwe aanwinsten van Feyenoord die onderdeel waren van het trainingskamp in Oostenrijk. Het is niet bekend wanneer het zestal weer in actie kan komen. De wedstrijd tegen Benfica is onderdeel van de Eusébio Cup. Bij de club uit Lissabon staan tevens twee oud-Feyenoorders onder contract: Orkun Kökcö en Fredrik Aursnes. Zondag om 21:00 zal de wedstrijd aanvangen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Niet PSV, maar Feyenoord is beste stap voor Memphis Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van Memphis Depay in de Eredivisie, maar dan bij Feyenoord.