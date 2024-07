Feyenoord past het logo aan en voert in totaliteit vier wijzigingen door

Feyenoord start het nieuwe seizoen met een aangepast logo. De Rotterdamse club heeft een aantal (kleine) wijzigingen doorgevoerd aan het logo. De Stichting Continuïteit, dat in het leven is geroepen om het cultureel erfgoed van de Rotterdamse club te bewaken, heeft de wijzigingen goedgekeurd.

Ten eerste heeft Feyenoord de ruimtes tussen de woorden Feyenoord en Rotterdam strakker te trekken. Daarnaast is de gouden streep, die was opgesteld tussen de rode en witte kleuren in het logo, verwijderd. De kleur rood is is een stuk feller geworden, terwijl de letter F nu precies in het midden van het logo is opgesteld.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet voor het eerst in de clubhistorie van Feyenoord dat er een vernieuwd clublogo wordt geïntroduceerd. In de loop der jaren is er een aantal varianten voorbijgekomen. De laatste wijziging dateert van 2009 nadat de club in het seizoen 2008-2009 gebruikmaakte van een speciaal jubileumlogo vanwege het 100-jarig bestaan.

Bekijk hier het filmpje, waarin het oude en het nieuwe logo van Feyenoord te zien is: