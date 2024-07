Feyenoord presenteert 'met liefde' nieuw thuistenue, MediaMarkt voor het eerst op de borst

Feyenoord heeft maandagochtend het nieuwe thuistenue voor het komende seizoen bekendgemaakt. Daarop is MediaMarkt voor het eerst als hoofdsponsor te zien.

Op de social media-kanalen van de Rotterdamse topclub is een promovideo geplaatst om het tenue tentoon te stellen, waarin het woord 'liefde' een belangrijke rol speelt. "Weet je wat het is met échte liefde? Je weet nog precies waar het ontstond, waar de vonk oversprong. Het trotseert zeeën en oceanen, doorstaat stormen en orkanen." Clubliefde staat in de video centraal.

Vanaf maandag, 1 juli 2024, is MediaMarkt de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord. Om dat te vieren, is het nieuwe tenue op die dag gelanceerd. Volgens Rotterdammers 'belichaamt het ontwerp de trots van de stad en de club'. Het tenue is vanaf 12 juli verkrijgbaar.

Op de eigen website schrijft Feyenoord over het design: "De kleuren van Feyenoords thuisshirt van seizoen 2024-2025 zijn uiteraard klassiek: rood-wit-zwart. In het shirt zijn vloeiende lijnen verwerkt, geïnspireerd door het water dat onlosmakelijk is verbonden met Rotterdam. Het broekje en de kousen zijn zwart met rood-witte accenten, geheel volgens traditie."