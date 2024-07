Farioli tijdens Ajax - Sint-Truidense VV druk in de weer met één speler: 'Speelt praktisch met een oortje in'

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft dinsdagavond flink wat wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling voor het oefenduel met Sint-Truidense VV. Waar afgelopen vrijdag tegen PEC Zwolle nog invaller was, verscheen hij een paar dagen later aan de aftrap. Farioli is in de eerste helft druk in de weer met de jonge aanvaller. Met aardig wat succes, want de eerder dit jaar van Borussia Dortmund overgekomen Rijkhoff verzorgde na acht minuten de assist voor de 1-0 van Jorrel Hato.

Rijkhoff is een product van de Ajax-opleiding, maar verkaste in de winter van 2021 naar Borussia Dortmund. De aanvaller scoorde in Duitsland aan de lopende band, maar een kans in de hoofdmacht liet op zich wachten. Rijkhoff trok zijn conclusies en keerde begin dit kalenderjaar terug bij Ajax, dat nog een spits zocht voor het tweede elftal. Hij maakte indruk in de Keuken Kampioen Divisie. Rijkhoff kwam in de tweede seizoenshelft tot dertien wedstrijden op het tweede niveau, goed voor zes doelpunten. Hij maakte ook in de hoofdmacht regelmatig zijn opwachting, maar het is nog wachten op zijn eerste treffer.

Die kwam er afgelopen vrijdag in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle in elk geval niet. Ajax en ook Rijkhoff kregen vooral in de tweede helft veel mogelijkheden op een doelpunt, maar hadden het vizier niet op scherp. PEC Zwolle won met 0-1 en zodoende begon Farioli met een nederlaag aan zijn periode in Amsterdam. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie hoopt dinsdag tegen Sint-Truidense VV een beter resultaat neer te zetten. De start mocht er in elk geval zijn: Hato opende al in de achtste minuut de score. Dat deed de verdediger na een goede individuele actie en uiteindelijk op aangeven van Rijkhoff.

De spits wordt in de eerste helft vooral veel gezocht door Farioli. “Julian Rijkhoff speelt praktisch met een oortje in vanavond. Francesco Farioli schreeuwt continu wat hij moet doen: inzakken en het middenveld inkomen, of vol druk zetten op de keeper”, is de veelzeggende tweet van Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International. “Telkens beantwoord door een duimpje van de jonge spits”, voegt Goodijk er nog aan toe.

Farioli voerde dinsdagavond in totaal acht wijzigingen door ten opzichte van het duel met PEC. Rijkhoff is een van de nieuwe namen, Chuba Akpom mocht vrijdag al beginnen. Heel veel indruk maken doet Rijkhoff overigens niet. “Vind zelf Rijkhoff allesbehalve overtuigend tot nu toe deze pot”, schrijft een kijker op X. Een seizoen bij Jong Ajax zou het beste voor hem kunnen zijn. “Daarna 15-20 goals maken en het seizoen daarna als meer volwassen speler aanhaken bij Ajax 1”, zo klinkt het.