Geen weerzien met Oostenrijk: Nederland treft Turkije in kwartfinale EK

Turkije heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinale en is daarin de tegenstander van Nederland. De Turken wonnen met 1-2 van Oostenrijk dankzij twee treffers van Merih Demiral. De voormalig verdediger van Juventus kroonde zich tot Turkse volksheld door tweemaal uit een corner te scoren. Na de 0-2 kopte ook invaller Michael Gregoritsch raak uit een hoekschop, maar langszij kwam Oostenrijk niet meer. Aanstaande zaterdag treft Turkije in Berlijn het Nederlands elftal.

Bij Oostenrijk was naast de geschorste Wimmer ook Trauner afwezig. De publiekslieveling van Feyenoord was nog niet volledig hersteld van zijn opgelopen spierblessure tegen Polen. Ook Turkije miste twee belangrijke krachten. Steunpilaar in de defensie Akaydin en captain Çalhanoğlu zaten na hun tweede gele kaart van het toernooi vandaag op het strafbankje. Kökçü verving de Turkse aanvoerder van Inter.

In maart van dit jaar walste Oostenrijk in een oefenwedstrijden nog met 6-1 over Turkije heen. Bovendien verloor de nummer 25 van de FIFA-ranking slechts twee van hun laatste negentien interlands. Tegen Turkije - de nummer 42 op FIFA-wereldranglijst - was Oostenrijk dan ook licht favoriet. Toch scoorde verdediger Demiral al in de eerste minuut namens Turkije na een kolderiek misverstand achterin bij Oostenrijk. Baumgartner maakte amper twee minuten later de Turkse droomstart alweer bijna ongedaan, maar de RB Leipzig-middenvelder - die in zijn eigen stadion speelde - kreeg de bal vanaf de doellijn niet in het doel. Er ontspon een heerlijke voetbalgevecht en het tempo lag aanzienlijk hoog. Toch liet een volgende serieuze kans tot vlak voor rust op zich wachten. Baumgartner schoof de bal van dichtbij rakelings naast.

Direct na rust hield Günok Turkije op de been. De doelman kwam oog in oog met Arnautović als winnaar uit de bus. Oostenrijk speelde aanvallend en creëerde kansen, maar na een uur spelen bleek een hoekschop wederom de succesformule voor Turkije. Demiral kopte snoeihard de 0-2 binnen en leek de wedstrijd op slot te gooien. Oostenrijk gaf zich echter niet gewonnen en ook het derde doelpunt van de avond viel uit een corner. Invaller Gregoritsch - die in maart nog een hattrick maakte tegen de Turken - kopte bij de tweede paal raak. Het kraakte geregeld achterin bij de Turken, maar het lukte de ploeg van bondscoach Rangnick niet om Turkije op de knieën te krijgen en een verlenging af te dwingen. Günok had in de blessuretijd nog een wereldredding in huis op een kopstoot van Baumgartner en voorkwam de gelijkmaker. Hierdoor treft Turkije aanstaande zaterdag Oranje in het Olympiastadion om te pogen om net als in 2008 de halve eindstrijd op het EK te bereiken.

