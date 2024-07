Kraay junior benoemt doorslaggevende factor in zege Oranje op Turkije

Hans Kraay junior is onder de indruk van het wisselbeleid van Ronald Koeman in de wedstrijd van Oranje tegen Turkije. De bondscoach koos er in de rust voor om te brengen voor Steven Bergwijn, waardoor Memphis Depay niet meer in de spits speelde, wat op complimenten van de analist kan rekenen. Ook de andere wissels pakten volgens hem goed uit.

“Ik heb van de directie begrepen dat het woord ‘een gouden pik’ ook in een beschaafd programma als dit gebruikt mag worden”, begint Kraay junior in ESPN Vandaag. “Er wordt wel eens gezegd dat Ronald Koeman een gouden pik heeft, maar hij heeft vandaag met een gouden pik ook goud gewisseld. In de rust gewoon heel snel Bergwijn eruit, Weghorst op negen en Depay erachter.”

Waar Oranje op de openingsfase na in de eerste helft totaal geen grip kreeg op de Turken, kwam hier door de komst van Weghorst in de tweede helft verandering in. “Koeman heeft gewoon goed gewisseld. In de rust Bergwijn, die iets minder was dan in de vorige wedstrijd (tegen Roemenië, red.), eruit gehaald. Dan Weghorst erin op nummer negen en Depay een linie zakken waardoor hij met zijn gezicht naar de goal van de tegenpartij speelt. Ik denk dat hij daar beter in is.”

Van de Ven

Ook het inbrengen van Micky van de Ven voor Nathan Aké zo’n twintig minuten voor tijd kan bij Kraay jr. op complimenten rekenen. “Die viel goed in. Hij schopte er eerst twee het ziekenhuis in en toen haalde hij nog een balletje van de lijn.” Met nog vijf minuten op de klok schoot een voorzet van Kerem Akturkoglu voorbij aan Bart Verbruggen, waarna Mehmet Zeki Çelik zo in dacht te kunnen schieten. Van de Ven hield de bal vlak voor de lijn tegen, waardoor Oranje op voorsprong bleef. “Van de Ven maakte een hele, hele, hele frisse indruk”, besluit hij.

