Kraay jr. zou iets héél anders doen dan Koeman: 'Ik ga iets heel geks zeggen, maar...'

Hans Kraay junior snapt enerzijds waarom Ronald Koeman in de halve finale tegen Engeland al meteen bij de start van de tweede helft binnen de lijnen bracht, maar is anderzijds van mening dat deze wedstrijd veel meer vroeg om . De verslaggever stelt dat de manier van spelen van het Nederlands elftal na de pauze Weghorst niet echt lekker ligt.

Weghorst schoot Oranje vorig jaar november met een doelpunt tegen Ierland definitief naar deelname aan het EK in Duitsland en had stiekem gehoopt op een basisplaats tijdens het eindtoernooi. Koeman liet de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ voorafgaand aan de start echter al weten dat hij niet zijn eerste spits zou zijn. Weghorst moest genoegen nemen met een rol op het tweede plan. Hij deed dat uitstekend. Met de winnende tegen Polen, een assist tegen Oostenrijk en een goede invalbeurt in het kwartfinaleduel met Oostenrijk was hij van grote waarde voor het Nederlands elftal.

Bijna heel Nederland riep na de invalbeurt van Weghorst tegen Turkije om een basisplaats voor de spits van Burnley, maar Koeman hield tegen Engeland vast aan Memphis Depay. Weghorst moest ook na het uitvallen van Memphis in de eerste helft geduld hebben, maar bij de start van het tweede bedrijf verscheen hij alsnog binnen de lijnen. Kraay jr. had echter een andere keuze gemaakt. “Ik ga iets heel geks zeggen…”, begon hij in de nabeschouwing op ESPN. “Héél Nederland houdt van Wout. Iedereen wil Wout erin, maar het Nederlands elftal speelde eigenlijk positiespel op de eigen helft in de tweede helft. Wout komt erin, maar die moet dan nog eens 55 meter overbruggen. Ik zeg iets heel geks, máár eigenlijk was dit meer een invalbeurt voor Brobbey.”

Brian Brobbey speelde tot de halve finale tegen Engeland geen minuut op het EK. Hij maakte na de 1-2 van Ollie Watkins toch nog zijn opwachting, maar kon in de korte speeltijd die hij kreeg natuurlijk niets meer betekenen voor het Nederlands elftal. Kraay jr. had de Ajacied dus veel eerder binnen de lijnen gebracht. “Die kan die meters wél overbruggen en dan had je Wout toch weer voor de laatste twintig minuten, als het niet gelukt was, kunnen hebben. Weghorst zijn specialiteit is in en rond de zestien oorlog maken. Met de kop, sprintduels, voor zijn man uitkomen. Maar Weghorst die aan de bal komt en vervolgens nog 55 meter moet… Dat vindt Wout niet zo heel lekker. Ik snap het wel, want heel Nederland en zijn medespelers geloven in Wout. Maar dit was een invalbeurt voor Brobbey”, zo klonk het.

