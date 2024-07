Kraay junior verafschuwt mogelijke finale: ‘Dan kijk ik niet!’

Hans Kraay junior hoopt dat de finale van het Europees Kampioenschap niet tussen Frankrijk en Engeland zal gaan. Beide landen spelen tot dusver niet het meest sprankelende voetbal, maar staan wel allebei in de halve finales van het toernooi. De analist gaat zelfs zo ver dat hij weigert een finale tussen die landen te kijken.

Nadat Oranje zaterdagavond van Turkije had gewonnen, was duidelijk welke landen in de halve finales strijden om een plekje in de eindstrijd in Berlijn. Dinsdagavond neemt Spanje het in München op tegen Frankrijk, terwijl Nederland een dag later in Dortmund de degens kruist met Engeland. Van deze landen maken Engeland en Frankrijk qua tactiek over het algemeen de minste indruk.

Artikel gaat verder onder video

Dat Frankrijk in de halve finales staat, is gezien de doelgerichtheid bijzonder te noemen. Les Bleus hebben namelijk nog niet één keer uit open spel gescoord. Twee treffers van de Fransen werden in eigen doel geschoten, tegen Oostenrijk door Maximilian Wöber en tegen België door Jan Vertonghen. De laatste Franse goal, tegen Polen, kwam voort uit een benutte strafschop van Kylian Mbappé. Ook de Engelsen spelen nog geen sprankelend voetbal. Zo gaf Johan Derksen toe in slaap te zijn gevallen tijdens Engeland – Zwitserland op zaterdag en deelde NOS-commentator een sneer uit naar het gebrek aan vuurwerk op het veld als de Engelsen spelen.

Ondanks het matige spel van de twee landen behoort een finale tussen Frankrijk en Engeland nog altijd tot de opties. Kraay junior hoopt ten zeerste dat op zijn minst Spanje óf Nederland een plekje in de finale weet te bemachtigen. “Frankrijk – Engeland?”, noemt de analist het affiche op bij ESPN Vandaag wanneer deze finale wordt gesuggereerd. Na kort nadenken neemt hij een besluit: “Dan kijk ik niet, nee!”

